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Bear, three cubs rescued from large cistern at California park

Bear, three cubs rescued from large cistern at California park

California firefighters and wildlife officials responded to a park where a mother bear and three cubs fell into a concrete cistern full of water.

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