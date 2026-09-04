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Царьград

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Экс-сотрудник из мести сдал «Ладу» начальника на разбор за 70 тысяч

Экс-сотрудник из мести сдал «Ладу» начальника на разбор за 70 тысяч

В Новокузнецке раскрыта кража автомобиля, которую совершил бывший сотрудник после увольнения. Поводом для преступления стало желание отомстить прежнему руководителю.

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