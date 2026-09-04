Экс-сотрудник из мести сдал «Ладу» начальника на разбор за 70 тысяч

В Новокузнецке раскрыта кража автомобиля, которую совершил бывший сотрудник после увольнения. Поводом для преступления стало желание отомстить прежнему руководителю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Прокурор запросил...
- ВЕ Мигрант ударил в ...
- ВЕ Ни один не помог:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым