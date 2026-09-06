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Российские саперы создали уникальный снаряд, пробивающий бетонные стены

Российские саперы создали уникальный снаряд, пробивающий бетонные стены

ИЗВЕСТИЯ Для поражения укрепленных позиций противника в зоне СВО беспилотники оснащают дополнительными кумулятивными зарядами, способными пробивать бетонные перекрытия укрытий.

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