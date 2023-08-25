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Зарема предложила кандидатуру Гончаренко в случае увольнения Абаскаля из «Спартака»

Зарема предложила кандидатуру Гончаренко в случае увольнения Абаскаля из «Спартака»

– То, что сейчас происходит с Абаскалем – это только функционерская ошибка. Я им [«Лукойлу»] классного тренера оставляла.

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