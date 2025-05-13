Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 667 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Т
    А самое главное у виновников всей этой катавасии сплошь старорусские фамилии. И почему то такой итог не удивляет.И мы...Российские чиновн...
  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...В России предложи...
  • Леонид Никитин
    И как всегда, ни кто не несет ответственности, ни за ошибки, а скорее всего это прикрытие коррупции, чисто по америка...Российские чиновн...

Стремление Украины стать частью Запада назвали для нее самоубийством

Стремление Украины стать частью Запада назвали для нее самоубийством

Немецкое издание Junge Welt назвало стремление Украины стать частью Запада самоубийством для нее. По мнению авторов материала, лучшим исходом для Киева будет скорейшее прекращение конфликта, однако ситуацию усложняет стремление западных союзников сохранить республику в качестве антироссийского плацдарма в Восточной Европе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх