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Four Friends Got Snowed In Together And Started A Band. A Year And A Half Later, In Color Has Over A Million Monthly Listeners.

Four Friends Got Snowed In Together And Started A Band. A Year And A Half Later, In Color Has Over A Million Monthly Listeners.

In just a year and a half, In Color has gone from four friends making music together to more than one million monthly listeners — and the Nashville band is only getting started.

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