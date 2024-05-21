Российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ в ДНР

Снайперская группа с подразделениями прикрытия Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск «Юг» овладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки и Курдюмовки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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