Госдума одобрила поправки к законопроекту о реновации: что гарантируют петербуржцам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая, ФедералПресс. Спикер петербургского парламента Александр Бельский сообщил, что в Северной столице до 1 января 2026 года действует мораторий на региональный закон о комплексном развитии территорий.
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