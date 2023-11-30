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Добрый Мир

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Первый образец ПД-35 на испытаниях превзошел ожидания разработчиков

Первый образец ПД-35 на испытаниях превзошел ожидания разработчиков

105K прочитали Недавно «Ростех» обнародовал новость, которая вызвала интерес не только у российских, но и у международных экспертов.

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