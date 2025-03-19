📲 СЕГОДНЯ глава администрации Алушты Галина Огнёва ответит на вопросы жителей в ПРЯМОМ ЭФИРЕ Отправить вопросы можно в наш чат-бот: @tvk24_bot 📲 💬 Также пишите свои вопросы в ВК под записью: https://vk.
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📲 СЕГОДНЯ глава администрации Алушты Галина Огнёва ответит на вопросы жителей в ПРЯМОМ ЭФИРЕ Отправить вопросы можно в наш чат-бот: @tvk24_bot 📲 💬 Также пишите свои вопросы в ВК под записью: https://vk.