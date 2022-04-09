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В связи с санкциями Сбер убирает свой бренд из названий «Сбер Еаптеки» и «СберЗвука»

В связи с санкциями Сбер убирает свой бренд из названий «Сбер Еаптеки» и «СберЗвука»

Бывший сотрудник пресс-службы «Сбера» Георгий Лобушкин сообщил в своём Telegram-канале, что «Сбер» собирается убирать упоминание банка из названий сервисов «Сбер Еаптека» и «СберЗвук».

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