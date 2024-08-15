Какой сегодня день: 16 августа

Сегодня, 16 августа, в России отмечаютДень малинового варенья. Выбор даты не случаен – на Руси этот день назывался Малинником и был посвящён ягоде, любимой с давних времён всеми, вне зависимости от возраста и социального положения.
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