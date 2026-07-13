Врач предупредила об опасности совмещения грейпфрута и лекарств

Врач-невролог Мария Лавренова из клиники Атрибьют предупредила, что грейпфрутовый сок может вызвать опасные реакции с лекарствами от давления, аритмии и антидепрессантами, увеличивая риск головокружения, обморока и нарушений сердечного ритма.