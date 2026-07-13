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Царьград

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Врач предупредила об опасности совмещения грейпфрута и лекарств

Врач предупредила об опасности совмещения грейпфрута и лекарств

Врач-невролог Мария Лавренова из клиники Атрибьют предупредила, что грейпфрутовый сок может вызвать опасные реакции с лекарствами от давления, аритмии и антидепрессантами, увеличивая риск головокружения, обморока и нарушений сердечного ритма.

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