Нетаниягу почтил память Жаботинского: 86 лет со дня смерти идеолога сионизма

Государственная церемония памяти Зеэва Жаботинского на горе Герцля вновь подчеркнула его исключительную роль в формировании израильской государственности, а выступление премьер-министра Нетаниягу связало наследие великого идеолога с современными вызовами страны .
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