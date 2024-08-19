Российский артиллерист рассказал о хитрости украинской армии для маскировки позиций

Определение местонахождения противника ведется при помощи наблюдателей Артиллерист батальона БАРС-23 «Орел» с позывным Квант рассказал, как военнослужащие украинской армии прятали гаубицу М777 американского производства.
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