Мадуро ответил на хамство в адрес Папы Римского, назвав Зеленского "побеждённым клоуном"

Венесуэльский лидер вступился за главу своей церкви аргентинского происхождения.Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Владимир Зеленский, назвавший Папу Римского Франциска, призвавшего Киев сдаться во имя мира, "виртуальным персонажем", тем самым оскорбил главу католической церкви.