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Ферстаппен и Хэмилтон обсудили выбор шин «Феррари»: «Асфальт не выглядел таким уж мокрым, но все равно было много воды»

Победитель Гран-при Бахрейна в Малайзии Макс Ферстаппен (« Ред Булл ») кратко обсудил выбор шин с соперником из «Феррари» Льюисом Хэмилтоном , который финишировал третьим.

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