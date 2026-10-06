ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Украинские солдаты оставили в Самойловке Запорожской области много вооружения производства США, Польши и Германии, рассказал ТАСС штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Акс.
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