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Политнавигатор

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Украина может не успеть разрушить Россию и разрушится сама – гей-бандеровец

Украина может не успеть разрушить Россию и разрушится сама – гей-бандеровец

Украина, чтобы выжить, должна продолжать наносить удары вглубь России. Об этом киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников заявил израильскому «Лучшему радио»,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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