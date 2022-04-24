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РБК: статус иноагента в РФ можно будет получить без иностранного финансирования

РБК: статус иноагента в РФ можно будет получить без иностранного финансирования

Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планируют внести законопроект, в котором будет содержаться новое определение того, кто может быть признан иноагентом на территории РФ.

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