Число сбитых в Брянской области беспилотников увеличилось до 26

Украинские дроны самолетного типа ликвидированы дежурными расчетами сил противовоздушной обороны.Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО Минобороны РФ сбили в регионе еще 14 беспилотников ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии