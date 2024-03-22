«Ведомости»: информация о подготовке обращения Путина преждевременна

РИАМО - 23 мар. Информация в СМИ о том, что президент Владимир Путин вскоре выступит с обращением к россиянам на фоне произошедшего в Crocus City Hall теракта, преждевременна, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в госструктурах.
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