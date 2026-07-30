Следком возбудил дела после атак ВСУ на логистические центры в РФ

Следственны комитет России возбудил уголовные дела о терактах после атак БПЛА ВСУ на логистические центры в Пензенской области и Удмуртии, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости .
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