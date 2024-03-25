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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Истомин: «Решили, что перед чемпионатом России нам нужна горная подготовка. Серохвостов проводил сбор чуть подольше, чувствует себя хорошо»

Сегодня в Тюмени пройдет мужская спринтерская гонка. «Во‑первых, вся биатлонная семья соболезнует родным и близким пострадавших (в результате теракта в «Крокус Сити Холле» – Sports).

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