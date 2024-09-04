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Военное обозрение

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Печальный финал империи Наполеона III

Печальный финал империи Наполеона III

Внешняя политика Наполеона III становилась всё более авантюрной, император утратил связь с реальностью, закончилось всё катастрофичным поражением в войне с Пруссией и низложением династии Бонапартов.

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