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Вице-премьер РФ Абрамченко заявила, что спад производства яйца в России произошел из-за вспышек птичьего гриппа

Вице-премьер РФ Абрамченко заявила, что спад производства яйца в России произошел из-за вспышек птичьего гриппа

Цены на куриные яйца в России выросли в том числе из-за спада производства, вызванного птичьим гриппом.

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