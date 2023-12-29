Вице-премьер РФ Абрамченко заявила, что спад производства яйца в России произошел из-за вспышек птичьего гриппа

Цены на куриные яйца в России выросли в том числе из-за спада производства, вызванного птичьим гриппом.
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