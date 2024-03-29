Лавров заявил о преимуществах предложенного Китаем плана по Украине

Как заявил в беседе с «Известиями» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в случае мирного урегулирования конфликта на Украине Россия готова гарантировать законные интересы безопасности других участников процесса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии