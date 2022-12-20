ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Каратистки из Южного Тушина вошли в число лучших спортсменов столицы

Каратистки из Южного Тушина вошли в число лучших спортсменов столицы

Юлия Королькова Московская федерация каратэ отметила лучших спортсменов по итогам прошедшего сезона. Дипломами и памятными знаками были награждены каратистки из Южного Тушина, представляющие центр «Крылья» — Варвара Деменева и Алина Киселева.

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