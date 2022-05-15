Финал чемпионата России по футболу - в субботу. «Матч» продолжает трансляции ЧМ по хоккею без России,

Прямые спортивные телетрансляции с 16 по 22 мая 2022 года Понедельник, 16 маяХОККЕЙ. ЧМ-2022. Словакия - Канада.
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