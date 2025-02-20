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Макрон выступил за завершение конфликта на Украине

Макрон выступил за завершение конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за завершение украинского конфликта. Он также уточнил, что не намерен отправлять на Украину войска, пишет France 24.

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Комментарии
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АндрейБорков
Как можно серьезно относиться к тому, что вякает этот пидор? То, что сказал Моня Макрон стоит чуть меньше чем 100 грамм кошачьего дерьма. То этот гомик хочет, что бы Путин ему позвонил, то собирается отправлять лягушачьи войска на УкРуину, теперь не собирается их туда отправлять. Оружие и вооружение он укропитекам отправляет, бабло шлет, его инструкторы и советники в ВСУ есть и их там не мало. По этому с этим персонажем из деревни Гомосеково разговаривать не о чем, таких как Моня Макрон или мордой по чугунной батарее водят или ломом по хребту раз десять-пятнадцать, а по другому с такими просто нельзя.
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