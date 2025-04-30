Выяснилось, как современные женщины относятся к покупке украшений

Они стали сами покупать их без повода Около 80% женщин в возрасте от 30 до 65 лет чаще всего покупают драгоценности не в качестве подарка кому-то, а для самих себя, рассказал РИАМО руководитель отдела аналитики ювелирной компании АЛЬКОР Михаил Веселов.