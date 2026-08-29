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ТАСС

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Боец Тращ: штурмовики "Днепра" без выстрелов взяли опорный пункт ВСУ

Боец Тращ: штурмовики "Днепра" без выстрелов взяли опорный пункт ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Днепр" МО РФ без единого выстрела захватили опорный пункт ВСУ, взяв в плен троих украинских военных на запорожском направлении.

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