Боец Тращ: штурмовики "Днепра" без выстрелов взяли опорный пункт ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Днепр" МО РФ без единого выстрела захватили опорный пункт ВСУ, взяв в плен троих украинских военных на запорожском направлении.
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