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Военное обозрение

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Начальник пресс-центра группировки «Днепр»: ВСУ потеряли 6 гаубиц и 35 военнослужащих

Начальник пресс-центра группировки «Днепр»: ВСУ потеряли 6 гаубиц и 35 военнослужащих

Военные из группировки «Днепр» нанесли огневое поражение живой силе и технике трёх бригад ВСУ, в результате чего противник потерял 35 человек и шесть арторудий, заявил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

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