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Регионы России

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В Казахстане вводится электронное разрешение для безвизового въезда

В Казахстане вводится электронное разрешение для безвизового въезда

С 25 августа в Казахстане вступили в силу поправки в миграционное законодательство, предусматривающие оформление электронного разрешения на въезд через цифровую платформу QazETA для граждан стран с безвизовым режимом, включая Россию.

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