ЭНЕРГИЯ ДНЯ 17 января 2023 года

Энергия дня семнадцатого января две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 941 =Во встречах серого дня не важно слово человеческой философии, а важно слово утешения =Все люди созданы равными и наделены их Творцом определёнными неотчуждаемыми правами =Высокие и Тонкие Энергии не приносят вреда структуре Тонкого Тела и очищают его =Главное, только тот может видеть Бога в Небесах, кто научился видеть и любить его в человеке =Если развивается Душа, то развивается и сознание, а, когда развивается сознание, развивается человек = «Из трёх видов действия наиболее губительное не слово, не телесный поступок, но мысль» =Каждый субатом, атом, звезда, планета и даже само сознание — всё состоит из Света и имеет частоту Света = Лучше двадцать раз ошибиться в человеке, чем относиться с подозрением к каждому =Любовь создаёт больше всего разочарований в Мире, если не соответствует нашим ожиданиям = "Массовое духовное нисхождение Человечества отражает сегодня массовое хождение по мукам" = Мысли - это волшебство нашего сознания - мы пришли, чтобы творить мыслью =Не логично фокусироваться на проблемах и думать, что в ответ тебе придёт счастье.