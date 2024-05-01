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Военные новости ★ спецоперация

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Медведев: у России всего хватает для благополучной жизни и победы

Медведев: у России всего хватает для благополучной жизни и победы

Предприятия РФ занимаются выпуском такого вооружения, которое наводит страх на врагов нашей страны. Но это производство осуществляется не взамен товаров народного потребления, а наряду с ними.

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