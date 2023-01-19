Программа Пионер предусматривала исследование планет Солнечной системы и межпланетного пространства

Программа «Пионер» предусматривала изучение планет Солнечной системы и межпланетного пространства. В рамках этого проекта было запущено несколько автоматических межпланетных станций, наиболее известными из которых стали «Пионер-10» и «Пионер-11», отправленные к внешним планетам Солнечной системы.
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