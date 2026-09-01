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Сила в правде

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Срочный выкуп квартир в Москве и МО: как проходит сделка и от чего зависит цена

Срочный выкуп квартир в Москве и МО: как проходит сделка и от чего зависит цена

Когда нужно закрыть сделку с жильём за считанные дни, обычные объявления не успевают. Разбираем, как устроен срочный выкуп квартир, долей и комнат в Москве и области, почему цена ниже рынка, сколько длится сделка и какие документы готовят собственники.

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