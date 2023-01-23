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На 41% вырос в 2022 году мобильный трафик российских платформ для проведения видеоконференций

На 41% вырос в 2022 году мобильный трафик российских платформ для проведения видеоконференций

﻿﻿В 2022 году мобильный трафик на российские платформы видеоконференцсвязи вырос на 41%. Это подсчитали аналитики МТС Big Data.

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