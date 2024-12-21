На Кураховском направлении ВС России практически полностью выбили ВСУ с правого берега реки Сухие Ялы

Юрий Ильинов

Мигранты и терроризм: прямая взаимосвязь Новость о том, что исполнителем теракта на Рязанском проспекте в Москве, при котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, оказался «ценный специалист» из Узбекистана, не вызвала особого удивления, потому что именно мигранты в большинстве случаев совершают теракты в России. На подобных фактах СМИ предпочитают внимание не акцентировать, а новости такого рода преподносить в свете: это не мигранты виноваты, мол, а заказчики террористических акций (ЦРУ, СБУ, ИГИЛ и так далее), поскольку мигрантское лобби в России традиционно очень сильно, а в последние годы оно стало еще сильнее. Однако выглядят подобные попытки обелить мигрантов и оправдать миграционную политику, прямо скажем, неубедительно. Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен мигрантами из Таджикистана по указанию филиала террористической группировки «Исламское государство в Афганистане» (также известное как «Вилаят Хорасан») – это признали в ФСБ, а неопровержимых доказательств украинского следа, если он и был, обнаружить не удалось. Теракт на Рязанском проспекте также был совершен мигрантами из Средней Азии – на сей раз из Узбекистана – и, хотя здесь украинский след достаточно очевиден, главным фигурантом вновь оказываются «ценный специалист» из Средней Азии. Почему так происходит? А потому что между миграционной политикой и терроризмом есть прямая взаимосвязь. Преступления и мигранты Зачастую нас пытаются убедить в том, что у терроризма нет национальности. Особенно в тех случаях, когда преступниками и террористами оказываются мигранты из стран Средней Азии. Активно продвигают эту тему диаспоры – в частности, вскоре после задержания 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, который признался в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, председатель Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) узбеков России Ибрагим Худайбердиев поспешил выступить с заявлением, что «исполнители теракта не имеют национальности». При этом, когда в России строится какой-либо этнический культурный центр и диаспоры должны получить дотации из бюджета, то национальность у узбеков и таджиков сразу же появляется и как раз-таки подчеркивается – нам начинают рассказывать про древние традиции и «особую культуру». Например, когда речь шла об открытии «Центра национальной культуры таджикского народа» в Якутске, некоторые СМИ особо подчеркивали, что строительство ведется «благодаря Общественной организации «Союз Таджикистанцев Республики Саха (Якутия)» и «всех таджиков». То есть чудесным образом национальность появляется, когда нужно получить средства из бюджета, и исчезает, когда мигранты совершают преступления. Еще одна популярная сказка, в которой нас пытаются убедить, заключается в том, что мигранты из Средней Азии – они в общем-то «хорошие парни», «традиционалисты» и становятся русскими, как только изучат язык. Главное, мол, чтоб они этот самый язык изучали. Конечно, к действительности это имеет весьма отдаленное отношение – то, что узбек или таджик хорошо говорит по-русски, не делает его русским. Возьмем того же Ахмада Курбанова, который совершил теракт против генерала Игоря Кириллова – он хоть и с сильным акцентом, но неплохо говорит по-русски, но это никак не отменяет того факта, что он ненавидит Россию и готов за деньги совершить любое преступление против нее. Многие террористы в Сирии, которые сейчас режут головы своим соплеменникам и соотечественникам, они тоже хорошо говорят по-русски, многие даже почти без акцента. Но при этом ненавидят русских и мечтают убить «неверных» и создать в России халифат. Большая часть мигрантов создает этнические анклавы и живет в своем мире, и законы России им не указ – для этого есть диаспоры и влиятельные лобби из некоторых мусульманских республик, которые вне зависимости от того, кто прав, а кто виноват, отстаивают интересы своих единоверцев. Можно, конечно, закрывать на все это глаза и делать вид, что ничего вышесказанного нет. Однако уход от реальности не изменит этой самой реальности. Факт в том, что мигрантская среда – это идеальное место для вербовки агентов для совершения преступлений – терактов, заказных убийств, диверсий и т.д.