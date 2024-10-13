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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тихонов о Станковиче в «Спартаке»: «Работа видна, но самое главное – результат. Команда может играть хорошо, но его не будет. Вот она и работа тренера»

«Работа оценивается, когда ты смотришь в турнирную таблицу. «Спартак» местами выглядит довольно неплохо.

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