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Залитый MacBook в Петербурге: почему счет за спасение в Рембиз может шокировать, но спасет ваши данные

Залитый MacBook в Петербурге: почему счет за спасение в Рембиз может шокировать, но спасет ваши данные

Санкт-Петербург — город туманов, внезапных ливней и уютных кофеен. Именно здесь, под стук капель по крыше или во время суеты утреннего часа пик, чаще всего случаются трагедии локального масштаба: стаканчик с латте совершает кульбит прямо на клавиатуру открытого MacBook Pro.

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