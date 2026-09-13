Залитый MacBook в Петербурге: почему счет за спасение в Рембиз может шокировать, но спасет ваши данные

Санкт-Петербург — город туманов, внезапных ливней и уютных кофеен. Именно здесь, под стук капель по крыше или во время суеты утреннего часа пик, чаще всего случаются трагедии локального масштаба: стаканчик с латте совершает кульбит прямо на клавиатуру открытого MacBook Pro.