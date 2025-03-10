"Зенит" не предоставил видео с расистскими высказываниями на матче с "Факелом"

Петербургский "Зенит" не предоставил Контрольно-дисциплинарному комитету Российского футбольного союза (КДК РФС) видеозаписей с расистскими высказываниями на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Факелом".
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