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В России прокомментировали визит западных лидеров в Киев в годовщину СВО

В России прокомментировали визит западных лидеров в Киев в годовщину СВО

Сенатор Карасин связал визит западных лидеров в Киев с годовщиной СВО Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин связал визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, премьер-министра Бельгии Александра де Кроо и председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Киев со второй годовщиной специальной военной операции (СВО).

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