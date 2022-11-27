Федерация футбола Ирана потребовала уволить Клинсманна из ФИФА из-за его слов, что давление на судей – часть иранской культуры

Федерация футбола Ирана отреагировала на заявления Юргена Клинсманна об иранской культуре. После победы сборной Ирана над Уэльсом во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:0) бывший тренер сборной Германии заявил, что иранская делегация оказывает давление на судей, так как это в их культуре.