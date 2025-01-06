Театр абсурда
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Театр абсурда

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Билецкий: Пехота очень не хочет погибать за две недели до договорнячка

Билецкий: Пехота очень не хочет погибать за две недели до договорнячка

Политнавигатор Возможное перемирие Украине надо использовать для модернизации страны и силового блока, чтобы нанести удар «в другом раунде, когда у России будут проблемы».

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