Сможет ли Дональд Трампа дальше участвовать в праймериз: мнение экспертов Ирэн ОрлонскаяВероятно, Верховный суд США выскажет поддержку бывшему президенту Дональду Трампу, учитывая текущее рассмотрение дела в штате Колорадо, где его исключили из участия в местных праймериз.