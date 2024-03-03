Сможет ли Дональд Трампа дальше участвовать в праймериз: мнение экспертов Ирэн ОрлонскаяВероятно, Верховный суд США выскажет поддержку бывшему президенту Дональду Трампу, учитывая текущее рассмотрение дела в штате Колорадо, где его исключили из участия в местных праймериз.
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