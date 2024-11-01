Первый срочносборщик

Владимир Алтайцев " Як умру, то поховайте на Вкраине милой" Т. Шевченко. Вы правы. Именно -на, а не -в.

Вик Норд Вот и о чём с вами говорить(где был что видел...)Ваша ущербная память из кротовой дыры Мухосранска,позволяет,о чём то утверждать?ПНХ идиёт.