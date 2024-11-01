Вероятно мало кто из вас знает, что первым хохлом-срочносборщиком на Руси был Тарас Григорьевич Шевченко.
Первый срочносборщик
Комментарии
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Владимир Алтайцев
" Як умру, то поховайте на Вкраине милой" Т. Шевченко. Вы правы. Именно -на, а не -в.
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3 час.
Вик Норд
Вот и о чём с вами говорить(где был что видел...)Ваша ущербная память из кротовой дыры Мухосранска,позволяет,о чём то утверждать?ПНХ идиёт.
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3 час.
И
Искандер
Вооот... Я и говорю, что ты - блевотина ходячая. Но с гонором.
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20 мин.
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