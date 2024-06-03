The Wolf Among Us 2, ремейк Metal Gear Solid 3 и Judas не появятся на Summer Game Fest Организаторы след...

The Wolf Among Us 2, ремейк Metal Gear Solid 3 и Judas не появятся на Summer Game FestОрганизаторы следующей крупной игровой презентации Summer Game Fest поспешили заверить геймеров, что шоу будет посвящено уже анонсированным играм.
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