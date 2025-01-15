Россия вывела из-под зарубежных рисков более половины гражданского воздушного флота

Российские авиакомпании успешно вывели из-под зарубежных рисков более половины своего флота за менее чем три года санкций, избавившись от двойной регистрации, которая препятствовала международным полетам, сообщает «Коммерсантъ».
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